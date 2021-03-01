Популярная украинская певица Надя Дорофеева попозировала на камеру в дерзких образах
Звезда поделилась новыми яркими кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
В первом коротком видео Дорофеева показала себя во время фотосессии. Красотка позирует в белой маечке, слегка наклонившись вперед. Ее образ выглядит дерзким и игривым благодаря волосам, собранным в два хвостика. Макияж в естественных тонах выгодно подчеркивает красоту певицы.
На втором видео Надя подпевает своей новой песне. На ней облегающий черный костюм на молнии, в котором певица соблазнительно присаживается на корточки, демонстрируя свою стройную фигуру.
«Жду ваши шедевральные тик-токи под звук “a tebe “. Ставь хэштег #atebepo и я тебя обязательно найду и залайкаю до посинения», - написала знаменитость.
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Кадры с певицей впечатлили ее коллег по сцене – Мишель Андраде и Дашу Астафьеву. Последняя написала в комментариях: «Ах ты ж!».
Поклонники Дорофеевой тут же отреагировали на пост кумира.
«Ох какая», «Наши мысли вечно о тебе», «Очень красива», «Боже мой как круто», «Нереальная», «Крутая жаль что ты замужем», «Слишком милая», «Надюша в позе рака, ох», «Как же стильно это звучит и смотрится!!! Прям очень круто!», - пишут люди.
Напомним, растрепанная Дорофеева задрала пижаму, поразив пикантными домашними кадрами: "Ослепительная".
Как сообщала Politeka, беда случилась с Дорофеевой посреди дороги, Дантес показал кадры аварии: "Она попала...".
Также Politeka писала, что дерзкая Дорофеева задрала маечку в гримерке, подразнив идеальным телом: "Просто разрываешь".