Певица Надя Дорофеева попала в беду на улице Киева
Как передает Politeka.net, об этом артистка сообщила на своей страничке в Instagram.
Певица записала сторис, в которой уже показала последствия.
Муж певицы, который приехал на место инцидента, прокомментировал произошедшее.
"Наверное, те, кто следит за сторис Нади видели, что она попала в яму и разфигачила два колеса. Ну что ж, не в Наде проблема, я вам покажу, где эта яма", - поделился Владимир.
Он вышел из машины и продемонстрировал место, где пострадал автомобиль Дорофеевой.
"Вот идет улица и прямо посреди нее яма, залитая лужей вместо сошедшего асфальта", - поделился певец.
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