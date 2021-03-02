Що це взагалі?

Чоловік української співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес здивував несподіваними кадрами

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку артиста в Instagram.

Дантес зняв "сторіс" в костюмерній. Артист позував у білому бюстгальтері. Крім того, його джинси були розстебнуті, відкриваючи погляду публіки сині труси.

"А як ви починаєте свій ранок? Здорово пацани", - звернувся артист до фоловерів.

"Шо по трендам весни, мужики?» - підписав кадри чоловік Дорофєєвої.

Також в сторіс Дантес розповів, що сьогодні проходить репетиція «Ліги смеза». Ймовірно кадри в ліфчику співак записав саме там.

Нагадаємо, раніше в мережі показали курйозний момент, як Володимир став обурюватися, що йому доводиться вибирати команди за залишковим принципом. Потап порадив артисту не скаржитися, адже йому за участь у шоу платять гроші.

«А що тут платять за передачу?» ,- здивувався Дантес, чим викликав бурю сміху в залі.

Над Дантесом посміялися не тільки глядачі, а й колеги.

Нагадаємо, новий сезон "Ліги сміху" від студії "Квартал 95" стартував 19 лютого. Новий чемпіонат України з гумору проходить під гаслом "Битва Титанів".

Нагадаємо, біда трапилася з Надею Дорофєєвою посеред дороги, Дантес показав кадри аварії: "вона потрапила..."

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва після розриву з Позитивом потрясла перетворенням, Дантес з Астаф'євою не втрималися:""

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