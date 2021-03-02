Муж украинской певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес удивил неожиданными кадрами
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артиста в Инстаграм.
Дантес снял «сторис» в костюмерной. Артист позировал в белом бюстгальтере. Кроме того, его джинсы были расстегнуты, открывая взгляду публики синие трусы.
«А как вы начинаете свое утро, ребята? Здорово пацаны», - обратился артист к фолловерам.
«Шо по трендам весны, мужики?» - подписал кадры муж Дорофеевой.
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Также в Сторис Дантес рассказал, что сегодня проходит репетиция «Лиги смеза». Вероятно кадры в лифчике певец записал именно там.
Напомним, ранее в Сети показали курьезный момент, как Владимир стал возмущаться, что ему приходится выбирать команды по остаточному принципу. Потап посоветовал артисту не жаловаться, ведь ему за участие в шоу платят деньги.
«А что тут платят за передачу?», - удивился Дантес, чем вызвал бурю смеха в зале.
Над Дантесом посмеялись не только зрители, но и коллеги.
Напомним, новый сезон "Лиги смеха" от студии "Квартал 95" стартовал 19 февраля. Новый чемпионат Украины по юмору проходит под лозунгом "Битва Титанов".
Напомним, беда случилась с Надей Дорофеевой посреди дороги, Дантес показал кадры аварии: "Она попала..."
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Также Politeka писала, что муж Дорофеевой Владимир Дантес оконфузился на «Лиге смеха», Ефросинина аж покраснела: кадры облетели сеть.