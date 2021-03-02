Что это вообще?

Муж украинской певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес удивил неожиданными кадрами

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артиста в Инстаграм.

Дантес снял «сторис» в костюмерной. Артист позировал в белом бюстгальтере. Кроме того, его джинсы были расстегнуты, открывая взгляду публики синие трусы.

«А как вы начинаете свое утро, ребята? Здорово пацаны», - обратился артист к фолловерам.

«Шо по трендам весны, мужики?» - подписал кадры муж Дорофеевой.

Также в Сторис Дантес рассказал, что сегодня проходит репетиция «Лиги смеза». Вероятно кадры в лифчике певец записал именно там.

Напомним, ранее в Сети показали курьезный момент, как Владимир стал возмущаться, что ему приходится выбирать команды по остаточному принципу. Потап посоветовал артисту не жаловаться, ведь ему за участие в шоу платят деньги.

«А что тут платят за передачу?», - удивился Дантес, чем вызвал бурю смеха в зале.

Над Дантесом посмеялись не только зрители, но и коллеги.

Напомним, новый сезон "Лиги смеха" от студии "Квартал 95" стартовал 19 февраля. Новый чемпионат Украины по юмору проходит под лозунгом "Битва Титанов".

Напомним, беда случилась с Надей Дорофеевой посреди дороги, Дантес показал кадры аварии: "Она попала..."

Как сообщала Politeka, Дорофеева после разрыва с Позитивом потрясла преображением, Дантес с Астафьевой не удержались: "Кицька"

Также Politeka писала, что муж Дорофеевой Владимир Дантес оконфузился на «Лиге смеха», Ефросинина аж покраснела: кадры облетели сеть.