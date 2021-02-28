Жена популярного певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, продемонстрировала свой стильный образ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу жены украинского артиста в соцсети.

Так, Ирина запостила в своем аккаунте фото, сделанное в зеркале. На новой фотографии жена Монатика позирует в белой рубашке и черных объемных штанах. У нее очень пышная прическа и красивый макияж, а расстегнутая рубашка прекрасно подчеркивает бюст.

"Продуктивное воскресенье", - написала она под фото.

В комментариях фолловеры засыпали женщину комплиментами.

"Красивая очень! Как всегда!", "Сильно красивая", "Изящная", "Вай, какая!", "Невероятная женщина", "Супер, вам очень к лицу этот стиль", "Как всегда, прекрасна", - пишут в комментариях.

Как известно, и Дмитрий, и Ирина родились и выросли в Луцке, а их знакомство было случайным и произошло благодаря общей подруге Карине за несколько месяцев после переезда Монатика в Киев. Тогда он не был еще столь популярным и обеспеченным, и весь карьерный путь исполнителя Ирина шла с ним рука об руку. Монатик утверждает, что с этой женщиной у него есть максимальное взаимопонимание, она вдохновляет его, они могут говорить часами без остановки, даже через много лет совместной жизни. Ирина работает в команде Монатика. Она не любит публичности, из-за чего о ней известно немного. У пары есть двое сыновей, первого из которых крестила та самая Карина, которая их познакомила.

Напомним, Монатик пробует другие профессии.

Как сообщала Politeka, Монатик показал, как изменился.

Также Politeka писала, фаворитка голоса старается ради Монатика.