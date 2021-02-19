В Сети сравнили, как выглядел певец Дмитрий Монатин в начале своей карьеры и сейчас

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали на Instagram-страничке "Зірковий шлях".

«Певец MONATIK в начале карьеры и сейчас. За годы творчества артист изрядно изменился, так что теперь неотъемлемые атрибуты его образа - шапка и большая борода. Друзья, а какой @monatik_official вам нравится больше? 1 или 2? Делитесь в комментариях», - говорится в посте.

Отметим, Монатик действительно заметно изменился. Кажется, что на опубликованных снимках два разных человека. Среди заметных изменений помимо прически, бороды и шапки также бросается в глаза то, что артист набрал вес.

Фотографии активно комментируют в Сети.

«На 1 фото, как Джек Воробей», «Откормился», «Ему бы похудеть», «Отъелся», «Какой он красивый на первом фото», «У него очень крутые образы! Он крутой певец!», «На 1 очень похож на Билана», «думала, что слева-Дима Билан», «Мне тоже слева на Диму Билана похож🙈...имидж тогда был такой», - пишут в комментариях.

Ранее Дима Монатик захотел немного порадовать своих поклонников архивным видео своей незабываемой поездки в Барселону, где певец снимал видео путешествия для своего влога.

Монатик снова оживил в памяти яркие моменты, начав с забавной игры в ладоши, когда он "телепортировался" со своей гримерки в открытый автобус в Барселоне, всего лишь прикрыв камеру руками.

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