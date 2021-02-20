Известный украинский певец Дмитрий Монатик показал кадры своей семейной идиллии

Дима Монатик в своем Instagram порадовал поклонников ярким кадром семейного спортивного выходного на боксерском ринге с двумя своими сынишками, пишет Politeka.net.

В кадре Дима Монатик в своей фирменной шапочке и боксерских перчатках сидит в позе лотоса вместе со своими сынишками, которые также надели огромные боксерские перчатки.

Одного малыша Монатик сгреб в охапку, а другой сел неподалеку от отца, подняв перчатку так, чтобы защитить перчатками лицо.

"Спортивная семейная суббота", - написал шоумен.

Жена Дмитрия тут же отреагировала на пост, поставив три сердечка в колонке комментариев.

Поклонники знаменитого певца были ошарашены таким изменением с Димой, и признались, что никогда раньше не видели Монатика в боксерских перчатках, по все й видимости музыкант и продюсер ради сыновей решил примерить спортивный образ.

"Спортивная семейка у вас))", "Такие классные 😍❤️💪","Супер😍 Папа и сын) как круто, когда отцы проводят время с детками👏", "Класснючие😍Любимые Монатики❤️", "Вот это вы даёте 🔥❤️ моя любимая семейка", "Крутая суббота ❤️", "Ничего себе спортсмены🐥🐥🤩", "Класс, отличная идея для выходного🔥🔥", "Первый раз вижу Диму в боксерских перчатках 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Крууууть))) жизнь гораздо радостнее, когда в ней присутствует спорт 🌞😊", - написали свои эмоции фанаты.

Напомним, что Монатика спутали с Димой Биланом, как изменился судья «Голосу країни» с годами: "Какой он...".

Ране портал Politeka писал, что фаворитка "Голосу країни" раскрыла, что чувствует к Монатику, с которым была на "Х-Факторе".

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