Он знает, что говорит

Популярный певец Дмитрий Монатик отправился в путешествие. Одетый в стильную куртку от Гуччи, знаменитый исполнитель задумчиво смотрит в иллюминатор

Об этом можно почитать на станице Монатика в Іnstagram.

Один из ярких представителей украинской эстрады 34-х летний Монатик обладает разными талантами. Он является исполнителем, танцором, автором музыки и текстов, принимает участие в различных проектах на телевидение.

Будучи наставником и тренером 11 сезона проекта «Голос страны», Монатик отобрал перспективную команду, участники которой захотели показать свои возможности телевизионным зрителям.

Теперь все фанаты программы с нетерпением ожидают развития интриги. Однако сам артист не спешит раскрывать все карты. Вместо этого звезда поделилась фотографией сделанной в самолете.

По-видимому, он захотел отдохнуть на Мальдивах с женой. Это можно понять из коротких роликов в Сторис, размещенных на той же странице.

На Монатике надета стильная куртка от Гуччи, а также необычная защитная маска от Гарика Карагодского.

На голове у композитора красная вязаная шапочка. Знаменитость с выражением задумчивости смотрит вдаль.

Под постом он вспомнил свои строчки из песни, выпущенной в 2016 году. Она называлась «Сейчас», имела определённый успех у поклонников.

Речь идет о тучах, на которые не следует кричать. Главный герой убеждает себя не мучиться и отпустить ситуацию. Надпись на маске также подтверждает, что все будет хорошо

Напомним, Монатик пробует другие профессии.

Как сообщала Politeka, Монатик показал, как изменился.

Также Politeka писала, фаворитка голоса старается ради Монатика.