Новый выпуск популярного вокального шоу «Голос країни» обернулся скандалом

Как пишет Politeka.net, одной из новых участниц шоу стала певица Кола (Анастасия Прудиус), которая обеспечивает вокальное сопровождение парам на "Танцях з зірками". Настя уже принимала участие в 6 сезоне шоу. Кроме этого, она участвовала в конкурсе «Новая Волна 2016», а также в Нацотборе на Евровидение 2017.

Анастасия решила вновь прийти на шоу, чтобы дойти до финала. К девушке повернулись все четыре тренера, но выбрала артистка команду Дмитрия Монатика.

«Вот это перезагрузка! Певица @kola__official снова возвращается на «Голос страны», чтобы стать великой артисткой и засиять на большой сцене», - подписали выступление звезды на официальной странице шоу в Инстаграм.

Появление Прудиус на шоу вызвало скандал в сети. Зрители недовольны тем, что в этом сезоне в проекте участвует слишком много известных исполнителей.

«Так даже нечестно. Уже подготовленный артист», «Не справедливо, когда приходят вот такие уже готовые и профессиональные певцы и занимают чье-то место», «Назвали бы проект не «Голос країни», а «другий шанс», «Становится не интересно))) хочется новые лица, это точно как «перезагрузка» для всех забытых звёзд)», - пишут возмущенные зрители.

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