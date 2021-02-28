Український співак Олег Винник з'явився на шоу "Голос країни" в стильному костюмі

Артист підкорив серця мільйонів жінок, завдяки своєму таланту і харизмі, пише Politeka.net. Зараз співак бере участь в різних шоу і ділиться знімками звідти.

Так, цього разу співак розмістив фото, на якому зображений у тренерському кріслі "Голосу країни".

Олег був у чорному костюмі і в сорочці зі світлим принтом. Різні аксесуари доповнили образ артиста.

Співак прибрав волосся назад і, подивившись в камеру, посміхнувся.

"Плануйте сьогоднішній вечір з музикою і Голосом 😎", - написав співак.

За годину пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"ДОБРОГО ДНЯ НАШ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ удачі ВАМ ви чудовий співак любимо і поважаю ВАШУ КОМАНДУ й талант від Бога", "Обов'язково", " звичайно!!! Бомбестичний з Вами!!!!🔥 чекаємо талантів!!!!", "Я дуже чекаю голос країни. 🔥 🔥 🔥 🔥 Ви просто 🔥🔥🔥❤️❤️", "так, я буду дивитися голос країни з усією родиною❤️❤️❤️. Моя бабуся передає вам привіт ❤️", " буду дивитися з великим задоволенням і вболівати за вашу команду тому що вона в вас найкраща ❤️❤️❤️❤️❤️", "Красунчик🔥", " буду дивитися голос❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "Олежка красунчик, обожнюю"," дуже раді Вас бачити, Олег на екранах в різних шоу, щосуботи та неділі ❤️❤️❤️ Карантин переноситься легше з Вами☺", " планується вечір з голосом, зустріч з новими учасниками, і з Вами, дорогий Маестро! До вечора!".

Нагадаємо, що Олег Винник і Дорофєєва зчепилися на "Голосі країни", Кароль теж у справі: "я буду боротися!".

Раніше на порталі Рoliteka ми писали, що Олег Винник відверто зізнався, чи робив пластичні операції і чому не старіє.

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