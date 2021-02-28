Украинский певец Олег Винник появился на шоу "Голос країни" в стильном костюме
Артист покорил сердца миллионов женщин, благодаря своему таланту и харизме, пишет Politeka.net. Сейчас певец принимает участие в различных шоу и делится снимками оттуда.
Так, в этот раз певец разместил фото, на котором запечатлен в тренерском кресле "Голосу країни".
Олег был в черном костюме и в рубашке со светлым принтом. Различные аксессуары дополнили образ артиста.
Певец убрал волосы назад и, посмотрев в камеру, улыбнулся.
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"Планируйте сегодняшний вечер с музыкой и Голосом 😎", - написал певец.
За час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
"ДОБРОГО ДНЯ НАШ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ УДАЧИ ВАМ ВЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕВЕЦ ЛЮБИМ И уважаю ВАШУ КОМАНДУ, талант от Бога", "Обязательно", "Конечно!!! Бомбестичный с Вами!!!!🔥 ждём талантов!!!!", "Я очень жду голос страны. 🔥🔥🔥🔥 Вы просто 🔥🔥🔥❤️❤️", "Да, я буду смотреть голос страны со всей семьей ❤️❤️❤️. Моя бабушка передает вам привет ❤️", "Буду смотреть с большим удовольствием и болеть за вашу команду потому что она в вас лучшая ❤️❤️❤️❤️❤️", "Красавчик🔥", "Буду смотреть голос❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "Олежка красавчик, обожаю", "Очень рады Вас видеть, Олег на экранах в различных шоу, каждую субботу и воскресенье ❤️❤️❤️ Карантин переносится легче с Вами☺", "Планируется вечер с голосом, встреча с новыми участниками, и с Вами, дорогой Маэстро! До вечера!".
Напомним, что Олег Винник и Дорофеева сцепились на "Голосі країни", Кароль тоже в деле: "Я буду бороться!".
Ранее на портале Рoliteka мы писали, что Олег Винник откровенно признался, делал ли пластические операции и почему не стареет.
Также на Politeka сообщали, что Олег Винник оказался в шаге от страшной гибели, выяснились детали.