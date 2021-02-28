Співачка і актриса Надія Мейхер вразила шанувальників приголомшливим зовнішнім виглядом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку колишньої учасниці групи "ВІА Гра" у соцмережі.

Так, на сторінці співачки з'явилось нове фото, на якому вона позує у дуже стильному образі.

На Мейхер можна побачити хутро коричневого кольору і масивні шкіряні прикраси. Цей образ вона також доповнила стильними каблучками і темним манікюром. При цьому макіяж у Наді доволі стриманий та виконаний у нюдових відтінках.

"Моя улюблена книга - книга мого життя", - так підписала Мейхер своє нове фото.

У коментарях співачку засипали компліментами та пригадали її участь у "ВІА Грі".

"Неперевершена", "Надія, ви - сама чарівність", "Вкусняшка моя", "Незрівняна і божественна! Діва!", "Нещодавна бачив програму "Хочу в ВІА Гру", у вашому виконанні пісню "Божевільний", ви найкраща із всіх учасниць, що були", "Неймовірна краса", "Розкішна", "Як завжди, на висоті", "Дуже крутий образ", "Стильна і чарівна", "З роками стаєте тільки краще", "Я в захваті", "Крута шуба", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Пристрасна екс-ВІА Гра Мейхер заворожила вигинами в чорному мереживі: "Насолода".

Як повідомляла Politeka, Стигла красуня Надя Мейхер з "Голос країни" потрясла новим відео, заспівавши без фонограми: "Пронизує серце".

Також Politeka писала, Зірка "Голосу країни" Мейхер розповіла про свою пристрасть, підбадьоривши чарівною посмішкою: "Не потрібна ВІА Гра...".