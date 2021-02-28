Співачка і актриса Надія Мейхер вразила шанувальників приголомшливим зовнішнім виглядом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку колишньої учасниці групи "ВІА Гра" у соцмережі.
Так, на сторінці співачки з'явилось нове фото, на якому вона позує у дуже стильному образі.
На Мейхер можна побачити хутро коричневого кольору і масивні шкіряні прикраси. Цей образ вона також доповнила стильними каблучками і темним манікюром. При цьому макіяж у Наді доволі стриманий та виконаний у нюдових відтінках.
"Моя улюблена книга - книга мого життя", - так підписала Мейхер своє нове фото.
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У коментарях співачку засипали компліментами та пригадали її участь у "ВІА Грі".
"Неперевершена", "Надія, ви - сама чарівність", "Вкусняшка моя", "Незрівняна і божественна! Діва!", "Нещодавна бачив програму "Хочу в ВІА Гру", у вашому виконанні пісню "Божевільний", ви найкраща із всіх учасниць, що були", "Неймовірна краса", "Розкішна", "Як завжди, на висоті", "Дуже крутий образ", "Стильна і чарівна", "З роками стаєте тільки краще", "Я в захваті", "Крута шуба", - пишуть у коментарях.
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