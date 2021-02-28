Певица и актриса Надежда Мейхер поразила поклонников потрясающим внешним видом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу бывшей участницы группы "ВИА Гра" в соцсети.

Так, на странице певицы появилось новое фото, на котором она позирует в очень стильном образе.

На Мейхер можно увидеть мех коричневого цвета и массивные кожаные украшения. Этот образ она также дополнила стильными кольцами и темным маникюром. При этом макияж у Нади сдержанный и выполнен в нюдових тонах.

"Моя любимая книга - книга моей жизни", - так подписала Мейхер свое новое фото.

В комментариях певицу засыпали комплиментами и вспомнили ее участие в "ВИА Гре".

"Непревзойденная", "Надежда, вы - само очарование", "Вкусняшка моя", "Неподражаемая и божественная! Дива!", "Недавно видел программу "Хочу в ВИА Гру", в вашем исполнении песню "Сумасшедший", вы лучшая из всех участниц, которые были", "Невероятная красота", "Роскошная", "Как всегда, на высоте", "Очень крутой образ", "Стильная и очаровательная", "С годами становитесь только лучше", "Я в восторге", "Крутая шуба и весь образ", - пишут в комментариях.

Напомним, Знойная экс-ВИА Гра Мейхер заворожила изгибами в черном кружеве: "Наслаждение".

Как сообщала Politeka, Спелая красавица Надя Мейхер из "Голос страны" потрясла новым видео, спев без фонограммы: "пронзает сердце".

Также Politeka писала, Звезда "Голоса страны" Мейхер рассказала о своей страсти, ободрив очаровательной улыбкой: "не нужна ВИА Гра...".