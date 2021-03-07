Певица Надя Дорофеева похвасталась новым достижением

Как передает Politeka.net, соответственный пост уже сольная артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

Надя, которую уже успели окрестить украинской Билли Айлиш, выпустила новую песню. Трек получил название "a tebe…" и войдет в первый мини-альбом молодой артистки "dofamin", который увидит мир 19 марта.

"Песня "A tebe" за сутки уже на 20 месте в топ чарте Apple Music. Ребяятааа, ну вы конечно котики", - поблагодарила своих поклонников певица.

Новый трек в комментариях под постом также оценили певец Макс Марских и рэпер Скриптонит.

А вот поклонники творчества Дорофеевой разделились во мнениях: многим песня "не зашла", но большинство украинцев были в восторге.

"Надя, это только старт. Что же будет дальше", "Кто эти люди, которые слушают эту музыку?", "А мне не зашло( как-то пресновато. Но это лично мне, успехов Вам", "На репите уже второй день подряд", "Действительно, могло быть лучше", "Ну ты даёшь", - писали в комментариях под постом Нади.

Напомним, Дорофеева показала горячие эмоции с Максом Барских.

Как сообщала Politeka, Дорофеева показала формы на камеру.

Также Politeka писала, Дорофеева и другие показали свои тайные тату.



