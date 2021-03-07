Экс-солист группы "Время и Стекло" Позитив, кажется, настроен на победу

Как передает Politeka.net, 31-летний артист опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором поразил перевоплощением (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Алексей Завгородний (настоящее имя музыканта) решил принять участие в новом шоу звездных пародий "Липсинк батл". Отвечая на вызов, Позитив скопировал американского рэпера Эминема. Жестикулировать, как он, и подражать его манере пения, стоит отметить, у Позитива вышло весьма неплохо.

В свою очередь, Алексей передал челлендж бывшей коллеге из "Время и Стекло" Наде Дорофеевой, а также хореографу Юлии Сахневич, с которой в паре зажигал на паркете "Танці з зірками" в прошлом году.

"Я принимаю #липсинкбатл_челендж и становлюсь участником шоу. Я бросаю вызов @nadyadorofeeva и @juli_sakhnevych. До встречи на самом масштабном шоу звездных пародий. 🖖🏼 Присоединяйтесь к #lipsyncbattle_challenge и «липсите» вместе с нами: пародируйте пение звезд, успевайте за словами песни, копируя мимику и жесты любимых артистов. Делитесь своими пародиями в социальных сетях", - заявил Позитив.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Вай какой крутой😍🔥"

"Шо у меня в ленте делает Эминем 😍"

"Теперь придётся смотреть😂❤️"

"Удачи! 🔥"

"Wowwww❤️пушееечкаааа🙌🏻 буду смотреть🔥"

"Лёша когда выйдет твоя любая песня? Сейчас это важнее чем этот батл..."

"Класс, ждём Лёшка 😍"

"Это будет пожар, товарищи!!"

"АХАХАХАХ это лучшая пародия😂❤"

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