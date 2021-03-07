Экс-солист группы "Время и Стекло" Позитив, кажется, настроен на победу
Как передает Politeka.net, 31-летний артист опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором поразил перевоплощением (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Алексей Завгородний (настоящее имя музыканта) решил принять участие в новом шоу звездных пародий "Липсинк батл". Отвечая на вызов, Позитив скопировал американского рэпера Эминема. Жестикулировать, как он, и подражать его манере пения, стоит отметить, у Позитива вышло весьма неплохо.
В свою очередь, Алексей передал челлендж бывшей коллеге из "Время и Стекло" Наде Дорофеевой, а также хореографу Юлии Сахневич, с которой в паре зажигал на паркете "Танці з зірками" в прошлом году.
Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светится от счастья: "Сердце у нее золотое"
Подвыпившая блондинка из "Женского квартала" пошалила, приспустив бретельки платья: "Суперовая"
Дан Балан взбудоражил чувственным фото с молодой красоткой: "Лучше бы с Тиной такие фоточки"
Скандальная Полякова на шоу "Маска" одной фразой заставила зал аплодировать: "Вы знаете, что мы никогда не…"
Разгоряченная Злата Огневич едва удержала свои прелести в декольте до пупка: "Черт возьми..."
"Я принимаю #липсинкбатл_челендж и становлюсь участником шоу. Я бросаю вызов @nadyadorofeeva и @juli_sakhnevych. До встречи на самом масштабном шоу звездных пародий. 🖖🏼 Присоединяйтесь к #lipsyncbattle_challenge и «липсите» вместе с нами: пародируйте пение звезд, успевайте за словами песни, копируя мимику и жесты любимых артистов. Делитесь своими пародиями в социальных сетях", - заявил Позитив.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Вай какой крутой😍🔥"
"Шо у меня в ленте делает Эминем 😍"
"Теперь придётся смотреть😂❤️"
"Удачи! 🔥"
"Wowwww❤️пушееечкаааа🙌🏻 буду смотреть🔥"
"Лёша когда выйдет твоя любая песня? Сейчас это важнее чем этот батл..."
"Класс, ждём Лёшка 😍"
"Это будет пожар, товарищи!!"
"АХАХАХАХ это лучшая пародия😂❤"
Ранее мы писали, что Позитив из "Время и Стекло" неожиданно пропал, бросив Мишель Андраде: "Было даже сложно..."
Как сообщала Politeka, Позитив из "Время и Стекло" неожиданно пропал, бросив Мишель Андраде: "Было даже сложно..."
Также Politeka писала, что покалеченный Позитив с окровавленным лицом напугал своим видом: "Леха, ты опять что ли..."