Украинские артисты Мишель Андраде и Позитив (Алексей Завгородний) снимаются в тревел-шоу "Орел и Решка"

Во время съемок с героями проекта происходило разное, об одном из случаев рассказал сам Позитив. В частности, певец поделился, что был поражен тем, что жители Боливии могут обходиться без телефона. Люди там не следят за соцсетями и не переписываются в мессенджерах, пишет Новый Канал.

Алексей получил в распоряжение золотую карточку, но жил не в люксовых апартаментах, а в эко-лодже посреди национального парка, что безумно понравилось музыканту.

По признанию Завгороднего, он любит отдых в палатках на природе. В домике были москитная сетка, лампочка и возможность зарядить телефон. Хотя последний был не нужен, ведь все это время артист жил без связи, от чего он кайфовал.

Позитив рассказал, что наслаждался единением с природой, пропав на три дня для всех.

"Это уникальный опыт. Где еще я смог бы отключить телефон и пропасть на три дня? Начался бы кипиш, был бы капец! Я прокайфовал, было даже сложно опять привыкать к телефону. Понял, что без связи можно жить, и это классно", - рассказал артист.

Стоит отметить, что Мишель Андраде и Позитив рассказали о своих впечатлениях о путешествии в одном из интервью. Видео уже собрало массу комментариев.

"Я бы хотела видеть их постоянными ведущими 😁", "Я была бы действительно очень счастлива видеть Мишель в качестве ведущей "Орла и Решки" Это человек, которого приятно и слушать и смотреть!😍😌", "Хороший тандем. Синергия есть, так сказать 👽 но, наверное, потому что знакомы давно))", - написали пользователи сети.

Напомним, Леша Позитив нашел замену Наде Дорофеевой.

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде и Позитив сделали признание.

Также Politeka писала, Мишель Андраде бросила вызов ВИА ГРЕ.