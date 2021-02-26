Українські артисти Мішель Андраде і Позитив (Олексій Завгородній) знімаються в тревел-шоу "Орел і Решка"
Під час зйомок з героями проекту відбувалося різне, про один з випадків розповів сам Позитив. Зокрема, співак поділився, що був вражений тим, що жителі Болівії можуть обходитися без телефону. Люди там не стежать за соцмережами й не переписуються в месенджерах, пише Новий Канал.
Олексій отримав у розпорядження золоту картку, але жив не у люксових апартаментах, а в еко-лоджі посеред національного парку, що шалено сподобалося музиканту.
За зізнанням Завгороднього, він любить відпочинок в наметах на природі. У будиночку були москітна сітка, лампочка і можливість зарядити телефон. Хоча останній був не потрібен, адже весь цей час артист жив без зв'язку, від чого він кайфував.
Позитив розповів, що насолоджувався єднанням з природою, пропавши на три дні для всіх.
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"Це унікальний досвід. Де ще я зміг би відключити телефон і зникнути на три дні? Почався б кіпіш, був би капець! Я прокайфовал, було навіть складно знову звикати до телефону. Зрозумів, що без зв'язку можна жити, і це класно", - розповів артист.
Варто відзначити, що Мішель Андраде і Позитив розповіли про свої враження від мандрівки в одному з інтерв'ю. Відео вже зібрало масу коментарів.
"Я б хотіла бачити їх постійними ведучими 😁", "Я була б дійсно дуже щаслива бачити Мішель в якості ведучої "Орла і Решки" Це людина, яку приємно і слухати і дивитися!😍 😌 ", "Хороший тандем. Синергія є, так би мовити 👽 але, напевно, тому що знайомі давно))", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Льоша позитив знайшов заміну Наді Дорофєєвій.
Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде і Позитив зробили визнання.
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