Украинский артист Позитив (Алексей Завгородний), затроллил Настю Каменских, показав свое идеальное утро

Позитив разместил на своей странице Инстаграм два видео идеальное утро Насти Каменских и свое идеальное утро, пишет Politeka.net. (Чтобы увидеть видео, доскрольте страничку до конца)

В мотивирующем ролике, Настя чистит зубы, делает массаж лица, и завтракает сосиской с зеленью.

У Позитива утро также начинается с зубной щетки. Только вместо стакана воды, который пьет Настя, певец наливает себе сразу стакан пива и закуривает сигаретку. В дыму, но с улыбкой на лице, Позитив заканчивает ролик.

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Поклонников рассмешил ролик, который снял Позитив, они расхвалили своего кумира, написав множество позитивных откликов.

"Лёшка знай, ты лучший 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂Я не могу ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Коротко о том как я умываюсь и чищу зубы по утрам", "Когда копия лучше оригинала👏", "Красиво жить не запретишь 😂🔥", "Идеально 😅", "У меня так точно, как и у тебя 😅 Отличное начало дня, и хорошее настроение на ценный день 🙌", "Ахах как прикольно😂😍", - написали фанаты.

Ранее мы писали, что Позитив из "Время и Стекло" неожиданно пропал, бросив Мишель Андраде: "Было даже сложно..."

Как сообщала Politeka, подопечная Потапа Андраде в вульгарном топике показала больше, чем планировала: «Копия NK…»

Также Politeka писала, что сияющая Каменских показала животик в смелом наряде и выдала секрет.