Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, впечатлила очень откровенной фотосессией

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка поделилась очень горячими фото, сделанными во время съемки клипа. На Мишель были надеты расклешенные штаны и очень неприличный топ, который с трудом удерживал бюст молоденькой красотки. Андраде стояла прямо, расставив ноги. Руки она стыдливо поднесла к бедрам, а вот грудь оставила незащищенной. Бюст так и норовил вывалиться наружу. Поклонники не могли оторвать от знойной красотки глаз.

Особого шарма образу добавляли растрепанные волосы Мишель.

«Они тут смотрятся лучше, чем у меня в фотоплёнке», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу восхищенных отзывов.

«Да да да да да», «Ну просто бомбическая», «Балдеж», «Я только что поняла, что ты практически копия NK», «Очень крутые фото», «Вау, это лучшее что я видела», «Вы самая танцевальная и хореографичная девушка, Мишель», - пишут пользователи сети.

Как известно, Мишель Андраде часто сравнивают с Настей Каменских и Надей Дорофеевой, потому что всех красоток связывает один продюсер. При этом Андраде является отдельной яркой артисткой.

Напомним, что кокетка Мишель Андраде заигралась с Позитивом, поразив закадровыми подробностями: видео уже в Сети.

Как сообщала Politeka, редкие снимки родителей Мишель Андраде попали в Сеть, вот в кого такая красотка: "Марио и Светлана".

Также Politeka писала, что подопечная Потапа показала пример, как сохранять спортивную форму: кадры из тренажерного зала.