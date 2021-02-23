Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде показала жорстке тренування в спортзалі

Підопічна Потапа Мішель Андраде показала якими працями дається ідеальна фігурка, якою заворожує Мішель в кліпах, і від якої по істині течуть слинки у сильної половини шанувальників співачки. Про це пише Politeka.net.

Мішель написала:

"Мене сьогодні вбили!"

Дівчина показала, як піднімає гирі та робить інші вправи з ваговим навантаженням, і "непросто" качає прес. Схоже Мішель вирішила перетворити свої м'язи в сталеві дроти.

Шанувальники не змогли публічно висловити своє захоплення дівчиною, хоча зазвичай Мішель засипана компліментами: "Ти вогонь!", "Гаряче!", "Фігура топ🔥🔥🔥🔥🔥", "Чому так красиво!", "Мішель ти божественна😍🔥", "Гарні цюцюрікі👍👍👍", "Горячая😌🔥".

Цього разу дівчина робила вправи разом зі своєю подружкою, яка склала їй компанію.

Не так давно в стріс Мішельандрае показувала відпочинок в компанії подруг, з якими добре провела час, на честь чого і було зроблено невелике відео перед дзеркалом. Свою зустріч і пам'ятні кадри дівчина позначила жартома як "новий склад ВІА Гри".

Мішель Андраде знаходиться в процесі пошуку себе, вона хоче реалізуватися не тільки як співачка. Дівчина уде встигла побувати в ролі телеведучої, актриси і танцівниці.

Нагадаємо, що підопічна Потапа Андраде розповіла про свою рідну в Болівії, зворушливе відео: "чим далі ти від мене, тим..."

Як повідомляла Politeka, кокетка Мішель Андраде загралася з Позитивом, вразивши закадровими подробицями: відео вже в мережі

Також Politeka писала, що підопічна Потапа Андраде пустилася в танок, заманюючи запальною енергією: "Мамасіта, з поверненням"