Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, рассказала о своем детстве отношении с родней

Звезда родилась в Кочабамбе (Боливия), пишет Politeka.net. Мать Мишель – украинка, которая отправилась в далекую страну за своей первой любовью. Отец Марио в юности играл в эстрадном ансамбле и привил дочери любовь к музыке.

До 13 лет Андраде жила в Боливии, а позже семья переехала в Украину. Красотка с теплотой в сердце вспоминает родных в Боливии. Бывая в гостях, артистка обязательно делает кадры с родственниками. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Например, в прошлом месяце певица показала видео со своей бабушкой. Мишель призналась, что скучает по родственнице.

Тогда пользователи сети писали, что кадры получились трогательными и довели их до слез.

Мишель рассказала пресс-службе "Нового Канала", что всегда ждет именно Рождества, ведь это семейный праздник. Ведь на этот семейный праздник в доме бабушки собиралась вся семья из 20-ти человек, включая отца, братьев и сестер.

Семейство вместе накрыло на стол и дарило друг другу подарки. Именно это самое яркое воспоминание из детства Мишель - это праздник Рождества.

Звезда посещала боливийскую семью за последние 10 лет только дважды, но при этом они всегда остаются на связи. Певица делится с родными событиями из жизни, чувствуя их поддержку. Звезда убеждена, что на расстоянии отношения становятся только крепче.

"Как говорит моя боливийские бабушка: "Расстояние – не повод забыть тебя, наоборот, чем дальше ты от меня, тем ближе я тебя чувствую", – поделилась артистка.