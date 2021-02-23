Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, рассказала о своем детстве отношении с родней
Звезда родилась в Кочабамбе (Боливия), пишет Politeka.net. Мать Мишель – украинка, которая отправилась в далекую страну за своей первой любовью. Отец Марио в юности играл в эстрадном ансамбле и привил дочери любовь к музыке.
До 13 лет Андраде жила в Боливии, а позже семья переехала в Украину. Красотка с теплотой в сердце вспоминает родных в Боливии. Бывая в гостях, артистка обязательно делает кадры с родственниками. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Например, в прошлом месяце певица показала видео со своей бабушкой. Мишель призналась, что скучает по родственнице.
Тогда пользователи сети писали, что кадры получились трогательными и довели их до слез.
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Мишель рассказала пресс-службе "Нового Канала", что всегда ждет именно Рождества, ведь это семейный праздник. Ведь на этот семейный праздник в доме бабушки собиралась вся семья из 20-ти человек, включая отца, братьев и сестер.
Семейство вместе накрыло на стол и дарило друг другу подарки. Именно это самое яркое воспоминание из детства Мишель - это праздник Рождества.
Звезда посещала боливийскую семью за последние 10 лет только дважды, но при этом они всегда остаются на связи. Певица делится с родными событиями из жизни, чувствуя их поддержку. Звезда убеждена, что на расстоянии отношения становятся только крепче.
Напомним, что подопечная Потапа Андраде выгуляла на морозе роскошную шубу, забыв о штанах: смелое фото.
Ранее на Politeka мы писали, что Мишель Андраде разоткровенничалась о личном, засветив поцелуй с Позитивом.
Также на сайте Politeka мы сообщали, что Мишель Андраде укатила вместе с Позитивом подальше от Дорофеевой, мечты сбываются: "Ого, не знали!".