Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала свежий танец
На кадрах Мишель позирует в черном топике и джинсах с ремнем. Андраде дополнила образ стильными очками и украшениями на шее и в ушах. Красотка стояла у стены напротив окна и начала танцевать под музыку Jennie McIntosh. Кадры получились зажигательными и будоражащими, ведь молодая певица выглядит роскошно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в социальной сети ТикТок.
"Вернулась с ТикТок. Как вам танец", - написала звезда красотка под кадрами, намекая на долгое отсутствие контента.
Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:
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"Ты можешь лучше, но за старания лайк", "Мамасита, с возвращением", "Другая", "Ты лучшая", "Я первая", "Мишель, я твой фанат, ты лучшая", "Почти первая", "Круто, Мишель", "Красотка".
Сообщалось, что популярная украинская исполнительница Мишель Андраде показала в Стори новый состав "ВИА Гры".
Недавно артистка засветилась в компании подруг, с которыми хорошо провела время, в честь чего и было сделано небольшое видео перед зеркалом. Свою встречу и памятные кадры девушка обозначила в шутку как "Новый состав ВИА Гры".
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