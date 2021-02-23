Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде показала жесткую тренировку в спортзале

Подопечная Потапа Мишель Андраде показала какими трудами дается идеальная фигурка, которой блещет Мишель в клипах, и от которой по истине текут слюнки у сильной половины поклонников певицы. Об этом пишет Politeka.net.

Мишель написала:

"Меня сегодня убили!"

Девушка показала, как поднимает гири и делает другие упражнения с весовой нагрузкой, и "непросто" качает пресс. Похоже Мишель решила превратить свои мышцы в стальные прутья.

Поклонники не смогли публично высказать свое восхищение девушкой, хотя обычно Мишель засыпана комплиментами: "Ты огонь!", "Горячо!", "Фигура топ🔥🔥🔥🔥🔥", "Почему так красиво!", "Мишель ты божественна😍🔥", "Хороши цюцюрики👍👍👍", "Горячая😌🔥"

В этот раз девушка делала упражнения вместе со своей подружкой, которая составила ей компанию.

Не так давно в стрис МишельАндрае показывала отдых в компании подруг, с которыми хорошо провела время, в честь чего и было сделано небольшое видео перед зеркалом. Свою встречу и памятные кадры девушка обозначила в шутку как "Новый состав ВИА Гры".

Мишель Андраде находится в процессе поиска себя, она хочет реализоваться не только как певица. Девушка уде успела побывать в роли телеведущей, актрисы и танцовщицы.

Напомним, что подопечная Потапа Андраде рассказала о своей родне в Боливии, трогательное видео: "Чем дальше ты от меня, тем..."

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