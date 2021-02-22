Українська співачка болівійського Походження Мішель Андраде розповіла, що залишилося за кадром ювілейної програми «Орел і решка».

Про це Мішель Андраде розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Мішель в компанії зі співаком Позитивом відвідали рідну Болівію.

Молода, обдарована виконавиця Мішель Андраде, запам'яталася глядачам за яскравими кліпами і дуетом з Льошею Позитивом. Нещодавно ці двоє стали ведучими програми»Орел і решка". Адже творці знаменитого проекту, присвяченого подорожам, цього року відзначають 10-річчя виходу першої передачі.

Як зізнавалася Мішель Андраде, колись вона брала участь у кастингу на цей проект. Але, мабуть, доля розпорядилася інакше.

В рамках цього урочистого заходу 10 запрошених знаменитостей стануть ведучими різних випусків. Так першими поїхали в Болівію Мішель Андраде і Позитив.

За відгуками фанатів передачі Мішель зі своїм спів ведучим зробили душевну передачу. Можливо, це вийшло в більшій мірі завдяки тому, що Болівія є батьківщиною співачки.

Цього разу красуня Мішель Андраде отримала цю суму, зате артистка отримала разом з глядачами незабутні враження. У своїй сторіс Мішель поділилася розповіддю про те, що позитиву, плаваючого на човні, вкусила Піранья.

Однак, це не єдине, що залишилося за кадром.

Нагадавши, Льоша позитив знайшов заміну Наді Дорофєєвій.

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде і Позитив зробили визнання.

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