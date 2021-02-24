Фото батьків співачки Мішель Андраде, яку продюсує Потап, викликали справжній фурор в мережі

Як пише Politeka.net, сімейні кадри з'явилися на фан-сторінці співачки в Instagram.

Мішель Андраде народилася в болівійському місті Кочабамба. Її мати Світлана за національністю українка, а батько Маріо — болівієць.

Папа Мішель часто працював за кордоном, залишаючи рідних в Болівії, тому коли йому надійшла пропозиція роботи в Україні, він погодився і в 2010 році, разом з батьками і братами, Мішель переїхала до Києва. Через хворобу бабусі, ТАТО Маріо незабаром повернувся на батьківщину, а мати з донькою залишилися в українській столиці.

У мережі показали, як виглядали Маріо і Світлана, коли були ще зовсім юними. Тепер зрозуміло, в кого співачка така красуня.

Також в мережі показали відео з самою Мішель, коли вона була ще дитиною. Дівчинка захоплює своєю відкритою посмішкою.

"Бозеее) Я не можу зупинитися переглядати це відео. A скільки разів подивилися ви?» - сказано в підписі.

Відео дійсно дуже миле і зворушливе.

Нагадаємо, що підопічна Потапа Мішель Андраде розповіла про свою рідну в Болівії, зворушливе відео: "чим далі ти від мене, тим..."

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