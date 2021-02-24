Фото родителей певицы Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, произвели настоящий фурор в Сети

Как пишет Politeka.net, семейные кадры появились на фан-странице певицы в Инстаграм.

Мишель Андраде родилась в боливийском городе Кочабамба. Ее мать Светлана по национальности украинка, а отец Марио — боливиец.

Папа Мишель часто работал за границей, оставляя родных в Боливии, поэтому когда ему поступило предложение работы в Украине, он согласился и в 2010 году, вместе с родителями и братьями, Мишель переехала в Киев. Из-за болезни бабушки, папа Марио вскоре вернулся на родину, а мать с дочкой остались в украинской столице.

В Сети показали, как выглядели Марио и Светлана, когда были еще совсем юными. Теперь понятно, в кого певица такая красотка.

Также в Сети показали видео с самой Мишель, когда она была еще ребенком. Девочка восхищает своей открытой улыбкой.

«Бозеее) Я не могу остановиться пересматривать это видео. A сколько раз посмотрели вы?» - сказано в подписи.

Видео действительно очень милое и трогательное.

Напомним, что подопечная Потапа Мишель Андраде рассказала о своей родне в Боливии, трогательное видео: "Чем дальше ты от меня, тем..."

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