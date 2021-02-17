Екс-соліст "Время и Стекло", композитор Олексій Завгородній, відомий як Позитив, збентежив новими кадрами

Як передає Politeka.net, 31-річний артист опублікував свіжі "сторіз" в Instagram, в яких постав разом зі своїми друзями, реперами з групи U_C.

Позитив сидів на шкіряному дивані в світло-сірому світшоті й на тон темніше шапці. Навколо нього розташувалися його товариші, один з них з телефоном і перебинтованою рукою.

В очі відразу ж кидається закривавлене обличчя Позитиву, з двома широкими подряпинами на носі. Тим не менш, артист жартував, та й його друзі сміялися.

"Ребзі, коли знімаєш тіктоки з U_C відбуваються такі речі! Сосуняри...",- виголосив екс-соліст "Время и Стекло".

"Льоха, ти що, знову бився?", - запитав його за кадром один з реперів.

"Якого біса це сталося?", - не ховаючи посмішку запитав, нібито обурено, Позитив.

Зазначимо, раніше хлопці з групи U_C вже з'являлися на спільних фото і з Позитивом, і з його колишньою колегою із "Время и Стекло" Надею Дорофєєвою.

"Уффф...краши прям 🔥"; " потрібен фіт, найкращі😍"; "ми дуже сильно чекаємо фіт з Надею🔥 🙂"; "намічається щось цікаве🔥", - коментували користувачі під одним з кадрів з Дорофєєвою, опублікованому на сторінці U_C в Instagram.

Раніше ми розповідали, в Мережі з'явилося відео зі співачкою Мішель Андраде і Позтивом, які заспівали в дуеті. Вони нещодавно випустили кліп на свою пісню-саундтрек до гумористичного серіалу від "Квартал 95" - "100 тисяч хвилин разом".

"Замінили в дуеті Дорофєєву Мішель, і "Время и стекло" нікуди не поділися. Аранжування і текст - копія попередніх композицій групи. Добре це чи ні, питання до продюсерів", - прокоментував один з користувачів цю подію.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва "підсиділа" Потапа, Осадча вивела співачку на чисту воду: "він знає, яка я..."

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