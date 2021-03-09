Певец Владимир Дантес зря время не теряет, пока его возлюбленная Надя Дорофеева в отъезде

Как передает Politeka.net, 32-летний артист опубликовал любопытные кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показал особенную женщину.

Оставшись на 8 марта один, так как Надя уехала на гастроли в Одессу, Владимир все же нашел, чем заняться, устроив настоящий праздник для своей мамы.

"Пока вы мечтаете пойти со мной в кино, я это делаю с мамой!", - сообщил Дантес и немного покуражился, чем только рассмешил свою маму, - "С мамой в кино сходил, так что вы там, киски, сидите и скучайте без меня".

Затем Владимир вместе с родительницей предстали уже в авто. И тут становится понятно, от кого он унаследовал отменное чувство юмора.

"Знаете, я решил маме тотальный праздник устроить. Вот, везу ее домой на машине..., - с серьезным выражением лица произнес артист. - А могла бы пойти пешком, не такая уж барыня... Но раз 8 марта, едем в тачке, на переднем сидении, между прочим".

Затем гордый собой Владимир обратился к маме: "Ма, я не знаю, что ты мне на день рождения будешь дарить, но я сегодня потратился...".

"Я тебя покатаю на такси", - ответила ему женщина, засмеявшись.

"Высокие отношения", - с сарказмом подписал кадры певец.

Ранее мы рассказывали, Дорофеева с Дантесом любят эпатировать публику неожиданными и, порой, явно странными выходками. В частности, Владимир недавно поделился кадрами в "сториз", на которых сидел со спущенными штанами на унитазе. Пока его не окликнули, казалось, что он спит.