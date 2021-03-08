Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала себя в горячем образе

На фото Мишель была в наряде с ниточками, которые прижимали пышный бюст красотки. Звезда развернулась боком, показывая фигуру, а глаза закрыла от удовольствия. Девушка оставила волосы распущенными, что добавило особого шарма кадру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Поздравляю вас милые

С весенним праздником.

Излучайте тепло, дарите много любви себе и окружающим, вдохновляйтесь, веселитесь, танцуйте, если чувствовать, то только на максимум! Разрешайте себе сегодня все, и чуть чуть больше.

всегда помните, что мы сильные!

Все в нас есть!

С нашим праздником милые дамочки", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Шикарная", "С праздником! Счастья тебе, здоровья и взаимной любви!", "Сестричка красивая)", "С праздником", "И тебя, Мишка, с праздником", "Такая красивая", "Прекрасна богиня", "Спасибо большое. И тебя. Ждём новый весенний хит от тебя".

Мы писали, что певица Мишель Андраде, подопечная продюсера Потапа, показала, как над ней поколодовал стилист-парикмахер.

Горячая брюнетка любит эпатировать публику вызывающими образами, поэтому неудивительно, что она решила подчеркнуть свою индивидуальность ярким преображением.

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