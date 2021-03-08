Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала себя в горячем образе
На фото Мишель была в наряде с ниточками, которые прижимали пышный бюст красотки. Звезда развернулась боком, показывая фигуру, а глаза закрыла от удовольствия. Девушка оставила волосы распущенными, что добавило особого шарма кадру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Поздравляю вас милые
С весенним праздником.
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Излучайте тепло, дарите много любви себе и окружающим, вдохновляйтесь, веселитесь, танцуйте, если чувствовать, то только на максимум! Разрешайте себе сегодня все, и чуть чуть больше.
всегда помните, что мы сильные!
Все в нас есть!
С нашим праздником милые дамочки", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:
"Шикарная", "С праздником! Счастья тебе, здоровья и взаимной любви!", "Сестричка красивая)", "С праздником", "И тебя, Мишка, с праздником", "Такая красивая", "Прекрасна богиня", "Спасибо большое. И тебя. Ждём новый весенний хит от тебя".
Мы писали, что певица Мишель Андраде, подопечная продюсера Потапа, показала, как над ней поколодовал стилист-парикмахер.
Горячая брюнетка любит эпатировать публику вызывающими образами, поэтому неудивительно, что она решила подчеркнуть свою индивидуальность ярким преображением.
Напомним, подопечная Потапа Мишель Андраде соблазнила изгибами на пикантном видео с танцами
А еще Politeka писала, что похудевшая подопечная Потапа Андраде в коротком топике ошарашила дерзкой выходкой
Также Politeka сообщала, что разгоряченная подопечная Потапа Андраде попотела перед зеркалом в тесных лосинах