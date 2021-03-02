Подопечная Потапа Мишель Андраде удивила поклонников сознавшись, с кем никогда не будет встречаться



Как сообщает Politeka.net, украинская певица боливийского происхождения, продюсером которой является Потап, откровенно рассказала об отношениях с противоположным полом. Об этом певица разоткровенничалась в интервью на подкасте 2POpodcast (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Известно, что Мишель продолжительное время, более пяти лет, встречалась с красавчиком, певцом, участником "Голос країни. Перезавантаження" из команды Тины Кароль, Никитой Ломакиным, с которым, по словам Мишель познакомилась на шоу Х-фактор, когда ей было 17 лет.

Имя нынешнего бойфренда певица держит в тайне. Однако она рассказала о некоторых подробностях. К примеру, о том, что своему возлюбленному она доверяет больше, чем даже родной маме, или подружке.

"В первую очередь он мой друг", - созналась певица.

Также Мишель призналась, что с человеком не из шоу-бизнеса, она встречаться не будет. Девушка сказала, что часто может задерживаться, и человеку далекому от шоу-бизнеса придется объяснять все нюансы, на что она не хочет тратить свое время.

"Мужчина, который не работает в сфере шоу-бизнеса, не сможет понять, почему я могу задержаться на работе. Я не хочу тратить свою энергию и время на то, чтобы объяснять все нюансы", — решительно заявила Мишель.

Напомним, поклонники подозревают, что в настоящий момент Мишель встречается с экс-солистом группы "Время и Стекло" Позитивом. Несмотря на то, что музыканты отнекиваются, фаны все больше уверены в том, что между певцами "химия".

Ломакин о своем романе с Мишель рассказывал, что за те пять лет, пока они были вместе, паре пришлось пережить немало трудных моментов, которые помнятся до сих пор. Но любовь между ними с Мишель до сих пор существует, хотя они уже давно не пара.

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