Участник 11-го сезона шоу "Голос країни" Никита Ломакин, который несколько лет встречался с певицей Мишель Андраде, показал, в чем секрет его отменной физической формы

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм парень опубликовал несколько видео, снятых в тренажерном зале. Ломакин очень изменился со времен его участия в «Х-факторе». Одна из главных причин этого преображения – занятия спортом.

На первом видео парень жал штангу от груди под присмотром тренера. Было видно, что ему невероятно тяжело дается это упражнение, но парень справился.

«130 сегодня тяжело пошли», - подписал видео артист.

На втором фото Ломакин во всей красе продемонстрировал свои успехи. Он скинул верхнюю одежду, засветив идеальный железный торс. Стоит отметить, что фигура Ломакина удивительно хорошо сложена. Он сильно раскачал плечи и грудь, а пресс ему удалось хорошенько просушить, что придало его фигуре невероятного вида.

Супермен отдыхает в сравнении с фигуркой Ломакина. Поклонники не смогли оставить комплименты своему кумиру, но наверняка оставили массу реакций на его видео.

Добавим, что зрители увидят Ломакина в прямых эфирах «Голоса країни».

Напомним, что экс-бойфренд Мишель Андраде признался, что его связывает с Кароль и Дорофеевой: "Все равно бы выбрал...".

Ранее мы писали, что красавчик из «Х-фактора» и «Голосу країни» показал, как нежится со своей киской: кадры неподдельной любви.

Также на Politeka сообщали, что экс-возлюбленный Мишель Андраде Никита Ломакин поведал о будущей жене: "Многие удивляются...".