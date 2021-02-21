Артист розкрив передбачення на цей рік

Учасник 11-го сезону шоу "Голос країни" Микита Ломакін, який зустрічався зі співачкою Мішель Андраде, розповів про свої стосунки

Артист несподівано зізнався, що хоче одружитися, пише Politeka.net. Про це співак повідомив в ефірі «Русского Радио Украина». Однак, варто відзначити, що зроблено це було в жартівливій формі.

Як виявилося, в рамках ефіру було проведено ворожіння на одруження у 2021 році. Так, артист по реакції улюбленого кота, Кенні, на ласощі визначив, яким буде рік, що наступив.

Так, Кенні зробив вибір на користь їжі, підписаної «Одружишся».

Ломакін навіть зрадів такому прогнозу, адже йому близькі сімейні цінності.

За словами співака, він мріє про велику сім'ю з чотирма дітьми.

"Багато хто дивується і вважає, що це занадто, але я їх не слухаю. Якою має бути моя дружина? Мудрою, турботливою, вразливою, але сильною", - розповів Микита.

Нагадаємо, Мішель Андраде і Микита Ломакін познайомилися у 2013 році на «Х-факторі», коли були ще підлітками. Спочатку обидва дружили, але потім це почуття переросло в щось більше.

На той момент Андраде було всього 17 років, а разом вони пробули п'ять років.

"Ми були дуже молоді, зелені, нічого не знали, і завдяки цим відносинам я багато дізналася", — поділилася співачка в одному з інтерв'ю.

Зірка зізналася, що на цей час їй важлива кар'єра, тому відносини з Ломакіним не склалися.

Зараз у Мішель інші відносини. Користувачі мережі припускають, що бойфренд зірки - Позитив з "Время и Стекло".

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