Артист раскрыл предсказание на этот год

Участник 11-го сезона шоу "Голос країни" Никита Ломакин, который встречался с певицей Мишель Андраде, рассказал о своих отношениях

Артист неожиданно признался, что хочет жениться, пишет Politeka.net. Об этом певец сообщил в эфире «Русского Радио Украина». Однако, стоит отметить, что сделано это было в шутливой форме.

Как оказалось, в рамках эфира было проведено гадание на женитьбу в 2021 году. Так, артист по реакции любимого кота, Кенни, на лакомство определил, каким будет наступивший год.

Так, Кенни сделал выбор в пользу еды, подписанной «Женишься».

Ломакин даже обрадовался такому прогнозу, ведь ему близки семейные ценности.

По словам певца, он мечтает о большой семье с четырьмя детьми.

"Многие удивляются и считают, что это слишком, но я их не слушаю. Какой должна быть моя жена? Мудрой, заботливой, ранимой, но сильной", - рассказал Никита.

Напомним, Мишель Андраде и Никита Ломакин познакомились в 2013 году на «Х-факторе», когда были еще подростками. Сначала оба дружили, но потом это чувство переросло в нечто большее.

На тот момент Андраде было всего 17 лет, а вместе они пробыли пять лет.

"Мы были очень молоды, зелены, ничего не знали, и благодаря этим отношениям я многое узнала", — поделилась певица в одном из интервью.

Звезда призналась, что на данный момент ей важна карьера, поэтому отношения с Ломакиным не сложились.

Сейчас у Мишель другие отношения. Пользователи сети предполагают, что бойфренд звезды - Позитив из "Время и Стекло".

Напомним, что экс-бойфренд Мишель Андраде признался, что его связывает с Кароль и Дорофеевой: "Все равно бы выбрал...".

Ранее на портале Politeka мы рассказывали, фаворит Голосу країни Ломакин заявил о "родстве" с Тиной Кароль и Даном Баланом: "Счастливая семья".

Также на сайте Politeka писали, что Ломакин, покоривший "Голос країни", раскрыл правду о романе с Мишель Андраде: "Множество шрамов...".