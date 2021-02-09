Найзнаменитіший учасник нового сезону "Голосу країни", Ломакін, розкрив свої стосунки з зірками

Микита Ломакін, Виконавець, підопічний Тіни Кароль розкрив, що його пов'язує з зірками українського шоу-бізнесу. Як передавати Politeka, з посиланням на kp.ua, Ломакін розповів про те, що його пов'язує зі знаменитостями і чому він вирішив віддати перевагу Тіні Кароль, як своєму тренеру і вчителю.

В інтерв'ю, Микита розповів, що від участі в проєкті очікує тільки кращих результатів від себе і хоче "перезавантажиться", тому, що занадто замкнувся в собі і йому необхідно розкрити та показати глядачам свої нові грані, яких у молодого виконавця предостатньо.

Микита розповів, що зі співачкою Надею Дорофєєвою навчався в одній школі, однак це не стало фактором, за яким він вибирав собі тренера. Микита розповів, що не спілкувався з Надею, бо був маленький тоді, а його мама вела у Наді математику. За словами Микити, навіть якби Олег Винник підійшов і сказав, що він його батько, він все одно вибрав би Тіну Кароль. Вся річ у тому, що Микита вважає Тіну суперпрофесіоналом.

На своїй сторінці в Instagram Микита часто публікує свої фото, а також цікавиться думкою своїх фанатів, чим для них є музика, як в одному з крайніх постів Микити: "чим вам подобається музика? Чому і навіщо ви її слухаєте? Запитую не просто так... мені правда цікаво".

Фанати кинулися описувати всі свої емоції щодо музики, проте багато шанувальниць написали, що музика відходить на другий план, коли вони бачать такого красивого хлопця Микиту.

"Музика лікує і дає спокій🌟 🙈", "В музиці можна знайти самого себе🖤", "Музика - це коли не вистачає слів, просто показати свої почуття...", "Та яка взагалі музика... коли тут такий гарний ти!💔"

Нагадаємо, Politeka писала, що Ломакін, який підкорив "Голос країни", розкрив правду про роман з Мішель Андраде: "безліч шрамів...".

Раніше на сайті Politeka інформували, фаворит Голосу країни Ломакін заявив про" спорідненість "з Тіною Кароль і Даном Баланом:"щаслива сім'я".

Також на Politeka повідомляли, підопічна Потапа Андраде розкрила подробиці роману з відомим співаком: "він офігенний...".