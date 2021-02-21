Учасник 11-го сезону шоу "Голос країни" Микита Ломакін, який прославився після участі в "Х-факторі" і роману зі співачкою Мішель Андраде, показав свою улюбленицю

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram хлопець опублікував відео, на якому ніжився зі своєю кішкою породи сфінкс. Судячи з усього, у Микити дуже ласкава і ніжна домашня улюблениця. Вона підійшла до хлопця і терлася об його обличчя і бороду, поки він цілував її. Було видно, що кішці дуже подобається увага господаря. У якийсь момент тварина буквально стало випрошувати поцілунки.

На другому відео Микита обійняв улюбленицю, а та, в свою чергу, голосно мурчала. Судячи з відео, хлопець дуже любить тварин.

Як відомо, Микита Ломакін став учасником 11-го сезону шоу "Голос країни". До цього хлопець вже досить успішно брав участь у шоу "Х-фактор", де був одним з наймолодших учасників. На "Х-факторі" Ломакін познайомився з відомою нині співачкою Мішель Андраде, відносини з якою тривали довгий час.

Зараз хлопець сильно змінився зовні, та й його репертуар зазнав змін. У "Голосі" він потрапив в команду Тіни Кароль, з якою працював і раніше. Як відомо, Микита записав кавер на пісню Кароль, яким її дуже вразив.

Нагадаємо, що екс-бойфренд Мішель Андраде Ломакін пограв потужними біцепсами, у Позитива таких немає: "Мальборо".

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