Учасник 11 сезону шоу "Голос країни" Микита Ломакін підкорив фанатів образом справжнього мачо в капелюсі

Фаворит 11 сезону шоу "Голос країни" Микита Ломакін розмістив на своїй сторінці в Instagram фото, в брутальному образі справжнього мачо. Про це пише Politeka.net.

"Вийшов в магазин, а kolotiy_ilya сфоткав мене коли я стояв у черзі на касі", - написав Микита в коментарі до свого фото.

Микита постав перед фанатами в одній майці, демонструючи м'язисте тіло. Накачані біцепси, рельєфні груди, які не приховала Маєчка, на шиї у Микити ланцюга, на руках стильні годинники і браслети. "Вишенькою на торті» стильного образу стала біла крислатий капелюх, яку співак насунув на очі, залишивши відкритими тільки чуттєві губи і підборіддя.

"Що купив?",- запитали адміни фан-сторінки Ломакіна. "Тільки яйця", - відповів співак.

Відомо, що Микита тривалий зустрічався з відомою співачкою Мішель Андраде. Нагадаємо, шанувальники підозрюють, що зараз Мішель зустрічається з екс-солістом групи "Время и Стекло".

Армія фанатів, яких в артиста понад 27,5 тисяч, що стежать за кожним оновленням Микити тут же кинулися коментувати брутальне фото свого кумира:

"Микита маску Аден магазин без неї не 😂❤️ пускають то штраф", "Допоможіть, мені жарко середовищ зими🔥🔥🔥💜 Никитос, ти що твориш🤪💕💕", "Мальборо", "O my God 🔥❤️", "Це ж треба так стояти😂🔥", "хороші нині фотографи 😂 такі моменти ловлять 😍", "Скільки можна своїм виглядом сума зводити ?🔥 🔥 🔥 😍 ❤ ️ ",- посипалися компліменти і гарячі коментарі від фанатів молодого виконавця.

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