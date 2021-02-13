Учасники "Голосу країни" розкрили свої секретики за лаштунками шоу
Як передає Politeka.net, на офіційному акаунті проекту в Instagram з'явилося відео, на якому учасників сліпих прослуховувань розпитували, в якому віці вони вперше поцілувалися. Таке незвичайне опитування автори аккаунта вирішили провести напередодні Дня Всіх Закоханих.
"Зізнайся, коли у тебе був перший поцілунок? Учасники 11 сезону "Голосу країни" поділилися своїм секретом в цьому відео", - підписали відео автори аккаунта.
В опитуванні брало участь відразу кілька зірок нового сезону шоу. Так, Микита Ломакін, який прославився на «Х-факторі», а також відомий романом з Мішель Андраде, зізнався, що вперше поцілувався в 15 років.
А Галина Куришко, яка потрапила в команду Олега Винника, заявила, що перший досвід у неї відбувся ще в дитячому садку.
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"У садочку, в садочку. У мене вже там перше кохання було в садочку", - розповіла учасниця.
Крім цього, артистів запитали, як вони висловлюють почуття – словами або діями.
"Спершу словами, а потім діями", - відповів Ломакін.
А ось Анастасія Буханцева, яку із захопленням зустріли всі тренери шоу, заявила, що висловлює почуття і словами, і діями.
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