Учасники "Голосу країни" розкрили свої секретики за лаштунками шоу

Як передає Politeka.net, на офіційному акаунті проекту в Instagram з'явилося відео, на якому учасників сліпих прослуховувань розпитували, в якому віці вони вперше поцілувалися. Таке незвичайне опитування автори аккаунта вирішили провести напередодні Дня Всіх Закоханих.

"Зізнайся, коли у тебе був перший поцілунок? Учасники 11 сезону "Голосу країни" поділилися своїм секретом в цьому відео", - підписали відео автори аккаунта.

В опитуванні брало участь відразу кілька зірок нового сезону шоу. Так, Микита Ломакін, який прославився на «Х-факторі», а також відомий романом з Мішель Андраде, зізнався, що вперше поцілувався в 15 років.

А Галина Куришко, яка потрапила в команду Олега Винника, заявила, що перший досвід у неї відбувся ще в дитячому садку.

"У садочку, в садочку. У мене вже там перше кохання було в садочку", - розповіла учасниця.

Крім цього, артистів запитали, як вони висловлюють почуття – словами або діями.

"Спершу словами, а потім діями", - відповів Ломакін.

А ось Анастасія Буханцева, яку із захопленням зустріли всі тренери шоу, заявила, що висловлює почуття і словами, і діями.

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