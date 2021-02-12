Міла Нітіч прийшла на проект "Голоси країни" за поштовхом для подальшого розвитку після скандального розриву співпраці з продюсером Володимиром Бебешко

Міла Нітіч і Володимир Бебешко працювали разом більше 10 років. При цьому співачка заявляла, що працювати з ним було морально дуже важко.

"Він складна людина, у нього непростий характер, він мене іноді пресував морально, це дійсно так... Говорив:» торгова марка, бренд Міла Нітіч належить мені, і ти взагалі не можеш нічого забрати, тому що тобі нічого не належить«, - розповідала вона раніше в програмі»Зірковий шлях".

Міла Нітіч не хотіла співати пісні запропоновані Бебешко, але продюсер відповів досить жорстко.

"Він сказав мені: "Ти немодна співачка, я тобі не буду робити модну музику, йди роби її з кимось іншим. Але тоді я у тебе забираю ім'я і пісні, і ти йдеш на всі 4 сторони", – розповіла співачка.

Згодом Міла все ж зважилася розірвати співпрацю з Бебешко. Однак вона картає себе за те, що терпіла так довго. Працювати разом вони перестали в грудні 2019 року. При цьому сам Бебешко стверджував, що їх співпраця завершилася ще раніше.

"Я не знаю, чим займається Міла Нітіч, вже пішов п'ятий рік. Вона в творчому пошуку, у неї своє розуміння, як вона повинна розвиватися. І їй була надана ця свобода, ось уже 4-й рік що вона робить – я не знаю, тому що не чув продукції», - говорив він у 2020 році.

Бебешко стверджує, що всі пісні належать йому, оскільки він вкладав гроші в цей проект, а Нітіч була тільки виконавцем. У свою чергу Міла стверджувала, що за більшу частину одягу, взуття та косметику платила вона сама, а останні 2 роки повністю оплачувала пошиття костюмів.

Також виявилося, що Бебешко ніколи не позиціонував себе як продюсер співачки.

"Співачка Міла Нітіч абсолютно вільна була завжди і робила те, що їй хотілося. У неї не було ніяких зобов'язань», – заявив Бебешко, зазначивши, що гонорари вони ділили за домовленістю і взаємоузгодженням.

При цьому, за версією Міли, Бебешко ці 4 роки, нічого не вкладаючи, 50%, тоді як вона отримувала тільки 30%, ще 20% йшли концертному директору.

Також співачка категорично відкидає плітки про те, що між ними були не просто робочі стосунки.

«Я офіційно на всю країну заявляю-у нас ніколи не було ніяких романтичних відносин. Ніколи ніякого роману не було», – заявила Міла Нітіч.

Конфлікт коментують в мережі:» Ну і добре, що пішла від цього старого збоченця«, " Мила класссная співачка, такий голос красивий і ні з ким не переплутаєш, просто немає авторів і хітів, а голос...ДУЖЕ!", "Треба раніше було йти«," а я навпаки вважаю що це у неї складний характер ! Хочеться сказати, що як Бебешко з нею міг стільки часу працювати. Негативна особа і дуже складна людина! Все він правильно зробив".

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