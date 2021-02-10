Мила Нитич, покорившая весь тренерский состав "Голоса країни" ошарашила признанием о предательстве продюсера

Мила Нитич, известная певица, которая стала очередной участницей проекта "Голос країни 11. Перезавантаження", призналась, что ушла от своего продюсера Владмира Бебешко. Как передает Politeka, в интервью после своего выступления Мила заявила, что пришла на проект за новой энергией, силой, которая поможет ей двигаться вперед.

Мила рассказала, что ее продюсер Владимир Бебешко, с которым певица проработала 10 лет, не хотел ее отпускать. Стоит сказать, Мила решила все изменить, почувуствовав изменения внутри себя.

Она ушла от продюсера, изменила репертуар и ожидает нового импульса, который даст ей стимул двигаться вперед. По словам певицы, «Голос» это новый этап в ее жизни.

Услышав новость об уходе от продюсера, многие почитатели творчества певицы поздравили ее с таким решением. Фанаты под видео оставили сотни комментриев, поздравляя и удивляясь, почему этого голоса до сих пор не было слышно.

"Ура, давно надо было уходить от Бeбешко, так как это было в никуда с шансонным репертуром, и было обидно пропадать с таким талантом, огнем и красотой. УСПЕХОВ!"

"Хорошо, что ушла от Бебешко! Ей Данилко еще в нацотборе говорил, чтобы сменила репертуар и продюсера, потому что такая вокалистка должна быть известной..."

"Надо было давно уйти от Бебешко !!! Всю душу из неё вытянул !!! Молодец Милочка !!! Зажигай !!! У тебя всё получится !!!"

"Який голос!!!!! Така Людина має сидіти в кріслі, а не півічка Дорофеєва, позорище".

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