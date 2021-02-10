Прежде чем стать популярными, каждый из артистов прошел через многое

Чтобы стать популярным и известным артистом, начинающие исполнители старались по максимуму: меняли имидж, манеру исполнения, меняли прически, попадали в скандалы или наоборот – тщательно подбирали свое окружение. Представляем вашему вниманию топ редких фото звезд, сделанных до популярности.

Молодость Тины Кароль была довольно скромной, но уже успешной, ведь заниматься музыкой будущая артистка начала еще с юных лет. Тина училась в музыкальной школе, а позже поступила в Киевское высшее музыкальное училище. Затем популярность певицу не заставила долго ждать и артистка триумфально выступила на "Новой волне" в 2005 году: звезда заняла второе место в конкурсе и получила приз от Аллы Пугачевой.

Настя Каменских провела свою молодость достаточно насыщенно – девушка не только постоянно путешествовала, она также учила иностранные языки и много занималась пением. Звезда окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Также Настя 8 лет серьезно занималась балетом.

В 2004 году будущая певица поступила в украинско-американский вуз на факультет внешней экономики. В этом же году Настя выиграла Гран-при на музыкальном конкурсе «Черноморские игры».

Надя Дорофеева также знала с детства, кем она станет. Девушка сразу обучалась и танцам, и пению в двух школах. В 12 лет Надя начала выигрывать конкурсы в области музыки и танцев, позже Надя попала в проект группы "М. Ч. С.". Через два года она покинула коллектив и начала сольную карьеру, но довольно быстро стала участницей «Время и Стекло».

Музыкой будущий артист Олег Винник и кумир миллионов начал увлекаться еще в школьном возрасте. В студенческие годы Винник играл на гитаре в местном коллективе, а его прическа будоражила всех поклонниц. В 21 год Олег был солистом Черкасского заслуженного украинского народного хора им. Т.Г. Шевченко.

Карьера Дмитрия Монатика начиналась бурно и совсем не из роли певца. Изначально молодой человек выступал в качестве одного из участников танцевального коллектива DBS Crew, с которым часто гастролировал.

А когда артиста звезду заметила Наталья Могилевская, то пригласила его танцевать в своем балете. В 2011-м знаменитость выпустил свой первый клип "ТайУлетаю", который снял на телефон и прославился не менее ярко, чем другие артисты.

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