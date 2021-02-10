Украинская певица Ирина Бояркина покорила сцену талант-шоу «Голос країни»

Как пишет Politeka.net, на официальной странице шоу в Инстаграм появился анонс с выступлением красотки.

Как известно, Ирина стала известна широкой публике после участия в пятом сезоне «Х-фактора». Правда, там она выступала под именем Ирина Василенко. Позже девушка принимала участие в Нацотборе на Евровидение под псевдонимом VILNA. Последние годы 34-летняя Ирина выступает под псевдонимом Eria.

«Уже в это воскресенье Ирина Бояркина выступит на легендарной сцене Голоса и попытается развернуть все тренерские кресла. Удастся ли это девушке?», - заинтриговали подписью к видео авторы аккаунта.

Поклонники сразу же узнали в певице бывшую звезду талант-шоу.

«Походу весь Х-фактор возвращается», «Боже, Ира. Болел за неё, когда была на Х-Факторе, болел на отборе Евровидения, и теперь Голос», «Капец, в этом году одни звезды», «Наконец-то суперсильный и талантливый участник с глубиной, сердцем и голосом. Должно быть жарко и мощно», «Думаю у нее получится развернуть все четыре кресла», «Думаю, она попадёт к Виннику в команду», - пишут пользователи сети.

По ролику видно, что Ирине удалось взорвать сцену "Голоса".

Кстати, это не единственная участница «Х-фактора», которая засветилась на «Голосе». Слепые прослушивания также прошла финалистка первого «Х-фактора» и соперница Димы Монатика в шоу Мария Рак.

Напомним, что соперница Монатика по "Х-Фактор" порвала "Голос країни", ошеломив перевоплощением: "Боже, как поменялась за 10 лет!".

Как сообщала Politeka, внучку Ющенко провалили на "Голос країни", раскрыты подробности, о которых молчат: "Это нужно для…".

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