Колишня суперниця Монатіка по "Х-Фактор" захопила суддів "Голосу країни" потужним вокалом

З 24 січня шанувальники шоу "Голос країни" заслуховуються голосами нових талантів, одним з яких стала яскрава і сильна Марія Рак. Але дівчина не така проста, адже ще 10 років тому вона успішно змагалася з самим Дмитром Монатіком на проекті "Х-Фактор", пише Politeka.net.

І хоча тоді Марію Рак помітили як обдаровану і сильну вокалістку, популярність до неї тоді не прийшла, оскільки талановита дівчина вибрала інший шлях, і зараз вона виховує сина. Але, відчувши успіх на "Х-Фактор", фіналістка Марія вирішила підкорити суддів і зал "Голосу країни", що їй вдалося майже з першої секунди свого виступу.

Під час сліпих прослуховувань дівчина зробила ставку на потужну пісню популярної співачки Уїтні Х'юстон під назвою "Queen of the night" і не прогадала. З перших нот судді відчули всю міць таланту Марії, але першим, хто зміг заговорити, - це Монатік, який заявив, що впізнає цей голос.

"Я знаю цей голос. Якщо це Маша Рак, я буду в шоці", - сказав співак, але вирішив трохи притримати інтригу і послухати сильний голос своєї знайомої ще трохи.

Першою ровернула своє крісло Тіна Кароль, яка навіть стала пританцьовувати під запальний ритм, за нею не витримала Надя Дорофєєва, яка зазначила, що Маша круто співає. А сам Монатік розвернувся тільки після Олега Винника і в своєму емоційному зверненні до вокалістки розповів, що вони разом з Машею багато пройшли під час "Х-Фактора".

"Твій вокал впізнаєш з тисячі, твоя енергетика неймовірна. Я дуже радий, що ти знайшла цю сміливість, ти молодець, що переступила через себе, проявляєш характер кожен раз і кидаєш собі нові виклики. Ну не була б ти Машею Рак, якби це було не так", - сказав співак і тут же отримав найсильнішу учасницю в свою команду - Марія Рак з усіх наставників вибрала свого колишнього суперника.

"Діма, я йду до тебе", - відповіла Марія.

До того ж Марію Рак впізнали і фанати вокальних шоу, які стежили за нею ще на "Х-Факторі". У своїх коментарях до відео вони відзначили, що Маша дуже сильно змінилася.

"Маша, дуже підтримувала тебе на "Х-факторі" і шалено рада поверненню. Удачі! Я за тебе", "Боже, як вона змінилася за 10 років. Не впізнала. Просто прорив", "Я вболівала за тебе тоді, Маша!! Ти крута!!!", "Як же вона мені подобалася, вона була блискучою на "Х-факторі", "Боже! Нарешті Маша Рак прийшла на Голос! Десять років тому у фіналі X-фактора поступилася Кузнєцову", "Браво, Марія!!! Дуже потужний виступ!!! Бажаю перемоги!!!",- написали фоловери.

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