Міла Нітіч, яка підкорила весь тренерський склад "Голоси країни" ошелешила зізнанням про зраду продюсера

Міла Нітіч, відома співачка, яка стала черговою учасницею проекту " Голос країни 11. Перезавантаження", зізналася, що пішла від свого продюсера Владміра Бебешко. Як передає Politeka, в інтерв'ю після свого виступу Міла заявити, що прийшла на проект за новою енергією, силою, яка допоможе їй рухатися вперед.

Міла розповіла, що її продюсер Володимир Бебешко, з яким співачка пропрацювала 10 років, не хотів її відпускати. Варто сказати, Міла вирішила все змінити, відчувши зміни всередині себе.

Вона пішла від продюсера, змінила репертуар і очікує нового імпульсу, який дасть їй стимул рухатися вперед. За словами співачки,» Голос " це новий етап в її житті.

Почувши новину про відхід від продюсера, багато шанувальників творчості співачки привітали її з таким рішенням. Фанати під відео залишили сотні коментарів, вітаючи і дивуючись, чому цього голосу досі не було чутно.

"Ура, давно треба було йти від Бебешко, так як це було в нікуди з шансонним репертуром, і було прикро пропадати з таким талантом, вогнем і красою. Успіхів!"

"Добре, що пішла від Бебешко! Їй Данилко ще в Нацвідборі говорив, щоб змінила репертуар і продюсера, тому що така вокалістка повинна бути відомою..."

"Треба було давно піти від Бебешка !!! Всю душу з неї витягнув !!! Молодець Милочка !!! Запалюй !!! У тебе все вийде !!!"

"Який голос!!!!! Така Людина має сидіти в кріслі, а не півічка Дорофеєва, позорище".

Нагадаємо, Politeka писала, як Кароль, Каменських, Монатік та інші зірки виглядали до розкішного життя і популярності: несподівані фото.

Раніше Politeka повідомляла, що мама внучки Ющенка, яка провалилася на" Голосі країни", заявила про" злий жарт": "Вся країна ще почує..."