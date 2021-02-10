З'явилися нові подробиці щодо участі внучки третього президента України Віктора Ющенка на шоу "Голос країни-11"

20-річна Доменіка на сліпих прослуховуваннях проекту виконала пісню групи KAZKA "Плакала", але ніхто з суддів не розгорнув до неї своє крісло. Як пишуть «Вести», все сталося не просто так.

Згідно з повідомленням, всі діти відомих батьків в подібних шоу виявляються на запрошення продюсерів проектів.

"Упевнений, що з онукою Ющенка було саме так – співробітники "голосу" відстежили по соцмережах, хто з дітей або онуків політичної або бізнес-еліти співає, і запросили взяти участь. Каналу це потрібно для того, щоб підняти інтерес до свого проекту. А учасникам це необхідно для самоствердження. Чим вище за рангом гість, тим більше гостю обіцяють. Наприклад, Домініка Ющенко нещодавно була гостею "Сніданку з 1+1", – говорить консультант з розвитку бренду Денис Путінцев.

За його словами, спадкоємці відомих батьків використовують оплачені конкурси краси, Обкладинки та фотосесії в глянцевих журналах або беруть участь в телешоу з метою самоствердитися. Також це спосіб зайвий раз "козирнути" в колі свого постійного спілкування, в який входять діти і онуки таких же відомих політиків і бізнесменів.

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