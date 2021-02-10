Появились новые подробности относительно участия внучки третьего президента Украины Виктора Ющенко на шоу "Голос країни-11"

20-летняя Доменика на слепых прослушиваниях проекта исполнила песню группы KAZKA "Плакала", но никто из судей не развернул к ней свое кресло. Как пишут «Вести», все произошло не просто так.

Согласно сообщению, все дети известных родителей в подобных шоу оказываются по приглашению продюсеров проектов.

"Уверен, что с внучкой Ющенко было именно так – сотрудники "Голоса" отследили по соцсетям, кто из детей или внуков политической или бизнес-элиты поет, и пригласили принять участие. Каналу это нужно для того, чтобы поднять интерес к своему проекту. А участникам это необходимо для самоутверждения. Чем выше по рангу гость, тем больше гостю обещают. Например, Доминика Ющенко недавно была гостьей "Сніданок з 1+1", – говорит консультант по развитию бренда Денис Путинцев.

По его словам, наследники известных родителей используют оплаченные конкурсы красоты, обложки и фотосессии в глянцевых журналах или участвуют в телешоу с целью самоутвердиться. Также это способ лишний раз "козырнуть" в кругу своего постоянного общения, в который входят дети и внуки таких же известных политиков и бизнесменов.

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