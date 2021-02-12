Мила Нитич пришла на проект "Голоса країни" за толчком для дальнейшего развития после скандального разрыва сотрудничества с продюсером Владимиром Бебешко

Мила Нитич и Владимир Бебешко работали вместе более 10 лет. При этом певица заявляла, что работать с ним было морально очень трудно.

«Он сложный человек, у него непростой характер, он меня иногда прессовал морально, это действительно так... Говорил: «Торговая марка, бренд Мила Нитич принадлежит мне, и ты вообще не можешь ничего забрать, потому что тебе ничего не принадлежит», - рассказывала она ранее в программе «Зірковий шлях».

Мила Нитич не хотела петь песни предложенные Бебешко, но продюсер ответил довольно жестко.

«он сказал мне: «Ты немодная певица, я тебе не буду делать модную музыку, иди делай ее с кем-то другим. Но тогда я у тебя забираю имя и песни, и ты идешь на все 4 стороны», – рассказала певица.

Со временем Мила все же решилась разорвать сотрудничество с Бебешко. Однако она корит себя за то, что терпела так долго. Работать вместе они перестали в декабре 2019 года. При этом сам Бебешко утверждал, что их сотрудничество завершилось еще раньше.

«Я не знаю, чем занимается Мила Нитич, уже пошел пятый год. Она в творческом поиске, у нее свое понимание, как она должна развиваться. И ей была предоставлена ​​эта свобода, вот уже 4-й год что она делает – я не знаю, потому что не слышал продукции», – говорил он в 2020 году.

Бебешко утверждает, что все песни принадлежат ему, поскольку он вкладывал деньги в этот проект, а Нитич была только исполнителем. В свою очередь Мила утверждала, что за большую часть одежды, обувь и косметику платила она сама, а последние 2 года полностью оплачивала пошив костюмов.

Также оказалось, что Бебешко никогда не позиционировал себя как продюсер певицы.

«Певица Мила Нитич абсолютно свободна была всегда и делала то, что ей хотелось. У нее не было никаких обязательств», – заявил Бебешко, отметив, что гонорары они делили по договоренности и взаимосогласию.

При этом, по версии Милы, Бебешко эти 4 года, ничего не вкладывая, 50%, тогда как она получала только 30%, еще 20% шли концертному директору.

Также певица категорически отвергает сплетни о том, что между ними были не просто рабочие отношения.

«Я официально на всю страну заявляю – у нас никогда не было никаких романтических отношений. Никогда никакого романа не было», – заявила Мила Нитич.

Конфликт комментируют в Сети: «Ну и хорошо, что ушла от этого старого извращенца», «Мила класссная певица, такой голос красивый и ни с кем не перепутаешь, просто нет авторов и хитов, а голос...ОЧЕНЬ!», «Надо раньше было уходить», «А я наоборот считаю что это у неё сложный характер ! Хочется сказать, что как Бебешко с ней мог столько времени работать. Негативная особа и очень сложный человек! Все он правильно сделал».

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