Участники «Голосу країни» раскрыли свои секретики за кулисами шоу

Как передает Politeka.net, на официальном аккаунте проекта в Инстаграм появилось видео, на котором участников слепых прослушиваний расспрашивали, в каком возрасте они впервые поцеловались. Такой необычный опрос авторы аккаунта решили провести накануне Дня всех влюбленных.

«Признайся, когда у тебя был первый поцелуй? Участники 11 сезона «Голосу країни» поделились своим секретом в этом видео», - подписали видео авторы аккаунта.

В опросе участвовало сразу несколько звезд нового сезона шоу. Так, Никита Ломакин, который прославился на «Х-факторе», а также известен романом с Мишель Андраде, признался, что впервые поцеловался в 15 лет.

А Галина Куришко, которая попала в команду Олега Винника, заявила, что первый опыт у нее состоялся еще в детском саду.

«В садике, в садике. У меня уже там первая любовь была в садике», - рассказала участница.

Кроме этого, артистов спросили, как они выражают чувства – словами или действиями.

«Сперва словами, а потом действиями», - ответил Ломакин.

А вот Анастасия Буханцева, которую с восторгом встретили все тренеры шоу, заявила, что выражает чувства и словами, и действиями.

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