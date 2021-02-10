Українська співачка Ірина Бояркіна підкорила сцену талант-шоу «Голос країни»

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці шоу в Instagram з'явився анонс з виступом красуні.

Як відомо, Ірина стала відома широкій публіці після участі в п'ятому сезоні «Х-фактора». Правда, там вона виступала під ім'ям Ірина Василенко. Пізніше дівчина брала участь у Нацвідборі на Євробачення під псевдонімом VILNA. Останні роки 34-річна Ірина виступає під псевдонімом Eria.

"Вже цієї неділі Ірина Бояркіна виступить на легендарній сцені Голосу і спробує розгорнути всі тренерські крісла. Чи вдасться це дівчині?",- заінтригували підписом до відео автори аккаунта.

Шанувальники відразу ж впізнали в співачці колишню зірку талант-шоу.

"Походу весь Х-фактор повертається", " Боже, Іра. Вболівав за неї, коли була на Х-факторі, вболівав на відборі Євробачення, і тепер Голос», «капець, цього року одні зірки», «нарешті суперсильний і талановитий учасник з глибиною, серцем і голосом. Повинно бути жарко і потужно», «Думаю у неї вийде розгорнути всі чотири крісла», «Думаю, вона потрапить до Винника в команду», - пишуть користувачі Мережі.

За роликом видно, що Ірині вдалося підірвати сцену "Голосу".

До речі, це не єдина учасниця "Х-фактора", яка засвітилася на "Голосі". Сліпі прослуховування також пройшла фіналістка першого "Х-фактора" і суперниця Діми Монатіка в шоу Марія Рак.

Нагадаємо, що суперниця Монатіка по "Х-Фактор" порвала "Голос країни", приголомшивши перевтіленням: "Боже, як змінилася за 10 років!".

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