Участник 11-го сезона шоу "Голос країни" Никита Ломакин, который прославился после участия в «Х-факторе» и романа с певицей Мишель Андраде, показал свою любимицу

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм парень опубликовал видео, на котором нежился со своей кошкой породы сфинкс. Судя по всему, у Никиты очень ласковая и нежная домашняя любимица. Она подошла к парню и терлась об его лицо и бороду, пока он целовал ее. Было видно, что кошке очень нравится внимание хозяина. В какой то момент животное буквально стало выпрашивать поцелуи.

На втором видео Никита обнял любимицу, а та, в свою очередь, громко мурчала. Судя по видео, парень очень любит животных.

Как известно, Никита Ломакин стал участником 11-го сезона шоу "Голос країни". До этого парень уже довольно успешно участвовал в шоу «Х-фактор», где был одним из самых юных участников. На «Х-факторе» Ломакин познакомился с известной ныне певицей Мишель Андраде, отношения с которой продлились долгое время.

Сейчас парень сильно изменился внешне, да и его репертуар претерпел изменений. В «Голосе» он попал в команду Тины Кароль, с которой работал и раньше. Как известно, Никита записал кавер на песню Кароль, которым ее очень впечатлил.

Напомним, что экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин поиграл мощными бицепсами, у Позитива таких нет: "Мальборо".

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