Популярная певица Мишель Андраде поделилась с поклонниками, почему не хотела переезжать в Украину

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица с боливийскими корнями Мишель Андраде, которая работает в продюсерском центре Потапа откровенно рассказала, почему не хотела переезжать в Украину. Подробности артистка раскрыла во время съемок "Тревел краш-теста" на Новом канале. По словам девушки, больше всего ее пугало то, что в нашей стране идет снег зимой, тогда как она привыкла видеть за окном пальмы и обезьянок.

Мишель поделилась, что изначально была против переезда в другу страну, когда ей было 13 лет. В этом же возрасте она впервые увидела настоящий снег. А еще ее пугало то, что пришлось учить новые языки и перестать видеть за окном солнечные экзотические пейзажи. "Наиболее необычным для меня было одеть сразу все куртки, ботинки с шерстью, перчатки и шляпу. И жить в стране, в которой есть снег...", - вспоминает Андраде.

Отметим, что с момента переезда Мишель в Украину прошло уже более 10 лет, и теперь она считает нашу страну второй родиной. А недавно у звезды выпала возможность вернуться в Боливию в рамках съемок первого выпуска тревел-проекта "Орел и Решка. Новый сезон". Андраде побывала в родной стране и рассказала зрителям, как там все изменилось за последние годы. По словам девушки, Боливия сильно изменилась, но продолжает отставать от цивилизованного мира, что ее очень расстраивает.

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